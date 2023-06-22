Вучич заявив, що не говоритиме з прем'єром Косова у Брюсселі

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що поїде у Брюссель, але не говоритиме там з прем'єр-міністром Косова Альбіном Курті.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Вучич розповів в інтерв'ю РТС.

Сербський президент зазначив, що проведе переговори із високим представником ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем, але не з Курті.

"Розмова з ним (Курті. – Ред.) не має сенсу", – зауважив він.

Вучич сказав, що не бачить сенсу у поїздці до Брюсселя, але поїде туди, щоб потім не питали: "чому не приїхав".

Раніше Жозеп Боррель повідомив, що запросив Вучича і Курті на термінові переговори до Брюсселя, "щоб знайти вихід із нинішньої кризи".

Між Сербією та Косовом в останні тижні загострилась напруженість через протести в північних косовських муніципалітетах, населених переважно сербами, де за вкрай низької явки – в районі 4% – відбулись місцеві вибори.

Протести сербів призвели до сутичок за участі миротворців НАТО у Косові, а також звинувачень у бік Приштини з боку Заходу через відмову йти на деескалацію.

Минулого тижня у Сербії заявили про затримання трьох озброєних поліцейських Косова біля кордону між двома країнами, натомість офіційна Приштина стверджує, що поліцейських викрали.

Після цього прем'єр-міністр Косова Альбін Курті заявив про посилення контролю на кордоні із Сербією, зокрема заборони в’їзду автомобілів із сербськими номерами.

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