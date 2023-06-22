Вучич заявил, что не будет говорить с премьером Косова в Брюсселе

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что поедет в Брюссель, но не будет говорить там с премьер-министром Косова Альбином Курти.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Вучич рассказал в интервью РТС.

Сербский президент отметил, что проведет переговоры с высоким представителем ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозепом Боррелем, но не с Курти.

"Разговор с ним (Курти. – Ред.) не имеет смысла", – отметил он.

Вучич сказал, что не видит смысла в поездке в Брюссель, но поедет туда, чтобы потом не спрашивали: "почему не приехал".

Ранее Жозеп Боррель сообщил, что пригласил Вучича и Курти на срочные переговоры в Брюссель, "чтобы найти выход из нынешнего кризиса".

Между Сербией и Косовом в последние недели обострилась напряженность из-за протестов в северных косовских муниципалитетах, населенных преимущественно сербами, где при крайне низкой явке – в районе 4% – состоялись местные выборы.

Протесты сербов привели к столкновениям с участием миротворцев НАТО в Косове, а также обвинений в сторону Приштины со стороны Запада из-за отказа идти на деэскалацию.

На прошлой неделе в Сербии заявили о задержании трех вооруженных полицейских Косова у границы между двумя странами, зато официальная Приштина утверждает, что полицейских похитили.

После этого премьер-министр Косова Альбин Курти заявил об усилении контроля на границе с Сербией, в частности запрета въезда автомобилей с сербскими номерами.

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