Шольц обратился к Эрдогану с призывом одобрить вступление Швеции в НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц призывает Турцию как можно быстрее одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО.

Об этом он заявил во время выступления перед депутатами Бундестага, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt.

Шольц отметил, что Швеция должна присутствовать на саммите в Вильнюсе как полноправный член НАТО.

"Я обращаюсь к президенту Турции Эрдогану с призывом расчистить путь для этого сейчас – как мы все вместе решили в прошлом году в Мадриде", – подчеркнул немецкий канцлер.

Помимо Турции, заявку Швеции не ратифицировала также Венгрия.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее в очередной раз заявил, что Швеция выполнила все требования для вступления в НАТО, и выразил надежду, что это произойдет до саммита в Вильнюсе в июле.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока не будет поддерживать присоединение Швеции к НАТО.

В Швеции же настаивают, что выполнили свои обязательства по трехстороннему меморандуму Швеции и Финляндии с Анкарой о шагах, которые они должны сделать для присоединения к Альянсу.