Омбудсмен говорит о подготовке Венгрией ИПСО против Украины по обмену пленными с РФ

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Венгрия готовит информационно-психологическую операцию (ИПСО) для того, чтобы обвинить Украину в нежелании обмениваться пленными с РФ.

Об этом он заявил во время телемарафона, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Лубинец заявил, что Венгрия нарушила гуманитарное право, когда забрала из РФ 11 украинских военнопленных.

"Даже если у вас (Венгрии. – Ред.) были какие-то гуманитарные основания, то прежде всего необходимо было проинформировать Украину. Надо было проинформировать Международный комитет Красного Креста", – сказал он.

Омбудсмен также отметил, что, попав на территорию Венгрии, эти украинцы теряют статус военнопленных.

В связи с этим, по его словам, нет объяснения, по какой причине Венгрия ограничивает их свободу передвижения, контактов и не допускает к ним украинских дипломатов.

По мнению Лубинца, "такое поведение Венгрии – это подыгрывание российской пропаганде".

"Сейчас они (Венгрия. – Ред.), по моим данным, планируют запустить ИПСО по дискредитации власти Украины – якобы Россия хочет отдать военнопленных, а у Украины нет инициативы", – сказал он.

В свою очередь он подчеркнул: "У Украины всегда есть инициативы провести обмен. Мы передаем списки и готовы провести обмен".

Также, по словам Лубинца, он уже направил письма российскому и венгерскому коллегам относительно разъяснений, каким образом украинские военнопленные попали в Венгрию.

Напомним, в начале июня венгерская сторона заявила, что в рамках договоренностей Русской православной церкви и Мальтийской службы помощи из России забрали 11 украинских военнопленных.

При этом венгерская сторона не давала украинским дипломатам доступа к гражданам Украины, зато утверждала, что они имеют свободный статус, а также отрицала причастность правительства к вывозу военнопленных.

Во вторник трое украинцев, которые оказались на территории Венгрии после освобождения из российского плена, вернулись в Украину.

Европейский Союз ждет ответа властей Венгрии относительно роли страны в освобождении из РФ 11 украинских военнопленных, которые впоследствии оказались на венгерской территории.