У Греції проходять парламентські вибори, де на перемогу претендують консерватори

У неділю в Греції вдруге за трохи більше ніж місяць відбуваються парламентські вибори, на яких, як очікують, партія колишнього прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса виборе другий термін перебування при владі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Недільні вибори відбуваються на тлі катастрофи мігрантського судна 14 червня, в якій, як вважають, загинули сотні людей біля берегів Греції.

Партія "Нова демократія" Міцотакіса перемогла на виборах 21 травня, випередивши на 20 пунктів ліву партію СІРІЗА, яка керувала Грецією з 2015 по 2019 рік.

Але "Нова демократія" не набрала абсолютної більшості, необхідної для правління без формування коаліції, що призвело до повторного голосування.

Опитування громадської думки, проведені в останні дні, показали, що "Нова демократія" набирає понад 40% голосів, а СІРІЗА на чолі з Алексісом Ципрасом відстає приблизно на 20 процентних пунктів.

Недільне голосування підпадає під нові правила, згідно з якими партія-переможець отримує бонус у розмірі 25-50 місць у парламенті, залежно від її результатів.

Катастрофа з загибеллю мігрантів відсунула на другий план інші питання напередодні виборів, включаючи кризу вартості життя і смертельну залізничну катастрофу в лютому.

Греція є одним з основних маршрутів до Європейського Союзу для біженців і мігрантів з Близького Сходу, Азії та Африки. Більшість переправляється на грецькі острови з сусідньої Туреччини, але дедалі більше човнів також здійснюють довшу і небезпечнішу подорож з Туреччини до Італії через Грецію.