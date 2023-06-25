В Греции проходят парламентские выборы, где на победу претендуют консерваторы

В воскресенье в Греции второй раз за чуть более чем месяц проходят парламентские выборы, на которых, как ожидается, партия бывшего премьер-министра Кириакоса Мицотакиса выиграет второй срок пребывания у власти.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Воскресные выборы проходят на фоне катастрофы мигрантского судна 14 июня, в которой, как считают, погибли сотни людей у берегов Греции.

Партия "Новая демократия" Мицотакиса победила на выборах 21 мая, опередив на 20 пунктов левую партию СИРИЗА, которая руководила Грецией с 2015 по 2019 год.

Но "Новая демократия" не набрала абсолютного большинства, необходимого для правления без формирования коалиции, что привело к повторному голосованию.

Опросы общественного мнения, проведенные в последние дни, показали, что "Новая демократия" набирает более 40% голосов, а СИРИЗА во главе с Алексисом Ципрасом отстает примерно на 20 процентных пунктов.

Воскресное голосование подпадает под новые правила, согласно которым партия-победитель получает бонус в размере 25-50 мест в парламенте, в зависимости от ее результатов.

Катастрофа с гибелью мигрантов отодвинула на второй план другие вопросы в преддверии выборов, включая кризис стоимости жизни и смертельную железнодорожную катастрофу в феврале.

Греция является одним из основных маршрутов в Европейский Союз для беженцев и мигрантов с Ближнего Востока, Азии и Африки. Большинство переправляется на греческие острова из соседней Турции, но все больше лодок также совершают более длинное и опасное путешествие из Турции в Италию через Грецию.