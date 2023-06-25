Глава МИД Молдовы: Мятеж в России еще раз подтвердил потребность членства в ЕС

Мятеж "вагнеровцев" в России стал еще одним подтверждением необходимости вступления Молдовы в Европейский Союз.

Об этом заявил глава МИД Молдовы Нику Попеску в субботу, сообщает "Европейская правда".

"Все мы являемся свидетелями событий, происходящих в России, и они напоминают нам еще раз, что для сохранения мира, стабильности и демократии в нашей стране важно продолжать курс на присоединение к Европейскому Союзу", – написал молдавский дипломат на своей Facebook-странице.

Сегодня больше чем когда-либо ранее важно отойти от евразийского пространства разрушения и войны, добавил Попеску.

"В Молдове никому не нужна война и разделение, независимо от этнической принадлежности или родного языка, будь то румынский, русский, гагаузский, украинский или болгарский. Поэтому у нас есть только один шанс на прогресс и развитие, и этим шансом является продолжение европейского пути нашей страны.

Только в ЕС мы можем сохранить мир, уважение к культурному разнообразию, а также права и свободы человека", – заявил молдавский министр.

Напомним, разведка Британии констатировала, что попытка "вагнеровцев" устроить переворот является самым серьезным вызовом для России как государства за последнее время.

На фоне событий в России президент США Джо Байден провел переговоры с канцлером Германии, премьер-министром Великобритании и президентом Франции.



