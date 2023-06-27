Из Чехии незаконно вывезли лекарств на более чем 3 миллиона евро

По результатам проверок Государственного института по контролю за лекарствами (SÚKL) Чехии, из страны было незаконно вывезено более 198 тысяч упаковок лекарств на сумму более чем 3 миллиона евро.



Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает novinky.cz.



Отмечается, что SÚKL вынес наказание 21 субъекту деятельности, 16 дел все еще расследуются, а остальные находятся на стадии судебного разбирательства. В то же время против 15 подозреваемых лиц возбудили уголовные дела.



Нелегальный экспорт в Чехии не является основной причиной дефицита антибиотиков или лекарств от лихорадки, которые исчезли из аптек страны в последние месяцы.



Также SÚKL сообщал, что во время своих проверок обнаружил незаконный экспорт лекарств, когда те заказывались, но аптеки не вносили их в свои системы, и они впоследствии экспортировались. Это были преимущественно лекарства, которые за рубежом стоят дороже, чем в Чехии, где цена на них регулируется.



По данным ведомства, другая ситуация сложилась в Словакии, где в прошлом месяце ŠÚKL проверил 17 аптек и подтвердил нелегальный реэкспорт на сумму более четырех миллионов евро.



В будущем Министерство здравоохранения страны рассматривает возможность выдачи лекарств пациентам в точно определенных количествах.



Не только Чехия столкнулась с дефицитом определенных лекарств в последние месяцы. В ЕС все чаще говорят о необходимости переноса производства важных лекарств на старый континент. Сейчас Европа зависит от поставок из Азии.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил за возвращение на территорию Франции производства около 50 важнейших медикаментов.