Лукашенко каже, що "Вагнер" не охоронятиме ядерну зброю в Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко стверджує, що найманці "групи Вагнера", які мають прибути на територію країни після спроби заколоту в РФ, не охоронятимуть російську тактичну ядерну зброю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БЕЛТА.

"Жодну ядерну зброю "Вагнер" охороняти не буде. Це наше завдання. І за збереження зброї персональну відповідальність несу передусім я. Тому ми на це ніколи не підемо", – заявляє Лукашенко.

Він також розповів, що нібито наразі більша частина тактичної ядерної зброї з РФ вже перебуває на території Білорусі.

За словами Лукашенка, її охоронятимуть "росіяни і білоруси".

"Працюємо разом. У нас такого досвіду немає. Обслуговують росіяни. Ми допомагаємо обслуговувати цю ядерну зброю. Виявляється, цей захід непростий", – додав він.

Нагадаємо, напередодні російський президент Владімір Путін заявив, що "вагнерівці" зможуть підписати контракт з Міноборони РФ, звільнитися або "піти в Білорусь".

Глава Міноборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що наразі немає підтверджених даних про те, що найманці "групи Вагнера" перемістилися до Білорусі або що там створюються табори для них.

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що якщо Пригожин та "Вагнер" опиняться в Білорусі, НАТО потрібно зміцнити східний кордон.