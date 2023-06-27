Лукашенко говорит, что "Вагнер" не будет охранять ядерное оружие в Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что наемники "группы Вагнера", которые должны прибыть на территорию страны после попытки мятежа в РФ, не будут охранять российское тактическое ядерное оружие.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БЕЛТА.

"Никакое ядерное оружие "Вагнер" охранять не будет. Это наша задача. И за сохранение оружия персональную ответственность несу прежде всего я. Поэтому мы на это никогда не пойдем", – заявляет Лукашенко.

Он также рассказал, что в настоящее время большая часть тактического ядерного оружия из РФ уже находится на территории Беларуси.

По словам Лукашенко, ее будут охранять "россияне и белорусы".

"Работаем вместе. У нас такого опыта нет. Обслуживают россияне. Мы помогаем обслуживать это ядерное оружие. Оказывается, это мероприятие непростое", – добавил он.

Напомним, накануне российский президент Владимир Путин заявил, что "вагнеровцы" смогут подписать контракт с Минобороны РФ, уволиться или "уйти в Беларусь".

Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что пока нет подтвержденных данных о том, что наемники "группы Вагнера" переместились в Беларусь или что там создаются лагеря для них.

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что если Пригожин и "Вагнер" окажутся в Беларуси, НАТО нужно укрепить восточную границу.