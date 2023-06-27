Шмыгаль впервые поговорил с новым премьером Румынии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник провел разговор в формате видеоконференции с новым главой румынского правительства Марчелом Чолаку.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.

По словам украинского премьера, с Чолаку он обсудил расширение логистических возможностей между Украиной и Румынией.

"Есть потенциал увеличения транзита втрое за счет развития пунктов пропуска, паромных переправ и морских и речных портов. Предложил проработать соответствующие шаги на уровне правительств с применением всех лучших европейских практик", – отметил Шмыгаль.

Также он поблагодарил правительство Румынии за поддержку вступления Украины в ЕС и НАТО, а также за помощь на всех уровнях во время полномасштабной войны.

15 июня в Румынии сменилось правительство после того, как должность премьера по ротационному принципу перенял Марчела Чолаку, лидер Социал-демократической партии из правящей коалиции.

На прошлой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД в новом правительстве Румынии Луминица Одобеску провели первую встречу на полях конференции по восстановлению Украины в Лондоне.