В Италии запретят номер 88 на футбольных футболках

В рамках инициативы по борьбе с антисемитизмом на футбольных стадионах правительство Италии объявило, что запрещает игрокам носить на футболках номер 88, популярный в ультраправых кругах.

Об этом говорится в публикации DW, сообщает "Европейская правда".

Новый план, скоординированный итальянским правительством и Итальянской футбольной ассоциацией (FIGC), предусматривает введение этического кодекса в соответствии с Международным альянсом памяти жертв Холокоста.

Среди конкретных мер пакета – призыв к арбитрам приостанавливать любой матч, в котором наблюдаются антисемитские действия.

"Это адекватный и эффективный ответ на недопустимые предубеждения, которые все еще слишком часто проявляются на наших стадионах", – заявил министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози на церемонии подписания письма о намерениях по внедрению мер.

"Мир футбола един в борьбе с антисемитизмом и всеми формами дискриминации", – добавил президент FIGC Габриэле Гравина.

Один из самых громких инцидентов произошел в марте, во время победы "Лацио" над "Ромой" со счетом 1:0 в римском дерби. Сторонник "Лацио" был одет в футболку с надписью "Гитлерсон" и номером 88 на спине, в то время как двое других фанатов исполнили "римские приветствия", которые ассоциируются с фашизмом.

Позже клуб "Лацио" объявил, что пожизненно запретил всем трем болельщикам посещать свой стадион.

Были случаи, когда итальянские футболисты носили номер 88, в том числе легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон, который делал это в течение короткого времени в сезоне 2000-2001 годов.

После жалоб еврейской общины Италии Буффон, который сказал, что не знал значения этого номера, согласился изменить его.

Совсем недавно этот номер носили Марио Пашалич из "Аталанты" и Тома Башич из "Лацио".

Напомним, в мае в Неаполе во время футбольных празднований застрелили сына босса мафии.

А в марте ЕС задержал финансирование Италии из-за сомнительных расходов на футбольные стадионы.