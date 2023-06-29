Генсек НАТО про заколот "Вагнера": підбивати підсумки поки рано

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що підбивати підсумки наслідків заколоту ПВК "Вагнер" у Росії поки надто рано, але для союзників головне продовжувати підтримувати Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарі ЗМІ перед зустріччю лідерів країн ЄС.

Столтенберг зазначив, що заколот вагнерівців засвідчив, що "у російській системи є тріщини".

"Але важливо підкреслити, що це внутрішні справи самої Росії, і поки що рано підбивати якісь остаточні підсумки. Зокрема, ще не відомо, скільки "вагнерівців" опиняться у Білорусі чи десь інде", – наголосив Єнс Столтенберг.

Він додав, що важливим і незмінним завданням залишається підтримка України, щоб вона вистояла як суверенна незалежна держава.

"На саміті ми очікуємо нових оголошень щодо військової підтримки України. Ми також погодимо багаторічну програму, щоб допомагати Україні наближатися до стандартів НАТО і ставати повністю сумісною з НАТО", – зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що невдалий заколот у Росії минулими вихідними ослабив Владіміра Путіна, але наслідки для вторгнення РФ в Україну залишаються незрозумілими.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що присутність "вагнерівців" у Білорусі потребує дуже жорсткої відповіді НАТО.