Генсек НАТО о мятеже "Вагнера": подводить итоги пока рано

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что подводить итоги последствий мятежа ЧВК "Вагнер" в России пока слишком рано, но для союзников главное продолжать поддерживать Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии СМИ перед встречей лидеров стран ЕС.

Столтенберг отметил, что попытка мятежа "вагнеровцев" показала, что "в российской системе есть трещины".

"Но важно подчеркнуть, что это внутренние дела самой России, и пока рано подводить какие-то окончательные итоги. В частности, еще не известно, сколько "вагнеровцев" окажутся в Беларуси или где-то еще", – подчеркнул Йенс Столтенберг.

Он добавил, что важной и неизменной задачей остается поддержка Украины, чтобы она выстояла как суверенное независимое государство.

"На саммите мы ожидаем новых объявлений о военной поддержке Украины. Мы также согласуем многолетнюю программу, чтобы помогать Украине приближаться к стандартам НАТО и становиться полностью совместимой с НАТО", – отметил Столтенберг.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц считает, что неудачный мятеж в России в минувшие выходные ослабил Владимира Путина, но последствия для вторжения РФ в Украину остаются непонятными.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что присутствие "вагнеровцев" в Беларуси требует очень жесткого ответа НАТО.