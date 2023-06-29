Косово объявило террористическими две сербские группы на фоне напряженности с Сербией

Правительство частично признанного Косово в четверг объявило две сербские группы террористическими организациями на фоне нестабильной ситуации на севере страны, заселенной преимущественно косовскими сербами, и напряженности в отношениях с Белградом.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Косовский премьер-министр Альбин Курти заявил о признании террористическими группировок Civilna Zastita ("Гражданская защита") и Severna Brigada ("Северная бригада"), которые, по его словам, представляют высокий уровень "угрозы и опасности".

"(Эти группировки. – Ред.) вербуют и обучают своих членов, как пользоваться оружием и применять другие методы ведения боя на военных базах в Сербии, чтобы совершать нападения на местные и международные институты в Косово", – добавил Курти.

Сербы на севере Косово утверждают, что Civilna Zastita была распущена еще в 2015 году, когда они согласились присоединиться к косовским институтам, включая полицию и судебную систему, и впервые приняли участие в местных выборах.

Что касается Severna Brigada, то непонятно, кого она представляет, когда была создана и как действует. В прошлом году на улицах на севере Косово появились граффити с подписями этой группировки.

Ненад Рашич – единственный сербский министр в правительстве Курти – проголосовал против признания группировок террористическими и попросил власти Косово его пересмотреть.

Ситуация на севере Косово, а также в отношениях между Белградом и Приштиной в последние месяцы обострилась, и нынешнее решение может привести к еще большей эскалации в регионе.

В ноябре прошлого года сербы на севере Косово уволились из всех государственных учреждений, в частности местной власти, полиции и судов. А за последние недели там произошла вспышка насилия из-за местных выборов, которые сербское большинство бойкотировало и результаты которых не признало.

Соединенные Штаты и Европейский Союз призвали премьер-министра Косово Альбина Курти отозвать избранных мэров и распустить спецподразделения полиции, которые были использованы для их назначения, иначе это будет иметь последствия.

О последнем обострении между Сербией и частично признанным Косово читайте в статье: План Вучича: как Сербия идет на обострение с Косово и торпедирует мирную стратегию ЕС