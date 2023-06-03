В Венгрии после демарша Киева исправили ролик с "российским" Крымом, но официальное видео не изменили
Суббота, 3 июня 2023, 19:19
Правительство Венгрии подготовило новое видео с призывом о "скорейшем мире в Украине" – очевидно, на замену того, где Крым был обозначен частью России.
Об этом сообщает "Европейская правда".
ОБНОВЛЕНО: Однако уже подготовлена обновленная версия видео. Она, в частности, опубликована в YouTube-канале старшего аналитика проправительственного венгерского фонда Századvég Андре Палоца, этот ролик доступен только по ссылке.
В обновленном видеоролике территория Крыма изображена частью Украины. Карта представлена в динамическом видеоряде, то есть самостоятельно изменить его пользователь не мог.
Однако, как проверила "Европейская правда", на канале венгерского правительства также до сих пор остается старая версия ролика, в котором Крым обозначен российским.
Накануне венгерские власти обнародовали ролик с призывом о скорейшем мире в Украине, в котором изобразили Крым как часть территории России.
3 июня появилась реакция украинского Министерства иностранных дел на скандальный видеоролик. В ведомстве призвали Венгрию прекратить провокации и соблюдать взятые на себя международные обязательства в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО.
Кроме того, по поручению МИД временный поверенный Украины в Венгрии осуществил официальный демарш перед венгерской стороной.