Рано говорить, ослаб ли Путин после попытки мятежа - генерал Милли

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает пока преждевременными выводы относительно того, пошатнула ли позиции Владимира Путина попытка мятежа в России наемников частной военной компании "Вагнер".

Как пишет "Европейская правда", об этом Милли заявил в пятницу во время дискуссии в Национальном пресс-клубе.

По мнению генерала США, о влиянии неудачного мятежа "вагнеровцев" на ситуацию в России, "вероятно, еще рано говорить", и сейчас существуют аргументы в поддержку обоих мнений – что ситуация укрепила или, наоборот, ослабила президента РФ.

"Я не думаю, что у нас есть убедительные доказательства. Как бы там ни было, пока говорить рано. Путин – диктатор, зловещий, насильственный индивид, который отдавал распоряжения о внесудебных убийствах многих людей. Он – жестокий человек", – пояснил Милли.

Он предположил, что история может дать "несколько ориентиров того, что может произойти".

"Но сказать, что произойдет что-то конкретно – не думаю, что нам уже об этом известно", – подытожил генерал.

Напомним, в минувшие выходные руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин начал, а затем отменил мятеж из-за критики российского военного руководства.

Американский президент Джо Байден считает, что глава России Владимир Путин "однозначно" ослаб после попытки мятежа. Того же мнения придерживается и канцлер Германии Олаф Шольц, добавляя, что последствия для вторжения РФ в Украину остаются непонятными.

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