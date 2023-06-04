Партія проросійського експрем’єра Чехії зі значним відривом лідирує в рейтингах

Рух ANO ("Акція невдоволених громадян") колишнього прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша, відомого проросійськими заявами в контексті війни в Україні, упевнено переміг би на виборах до нижньої палати парламенту країни, якби вони відбулись у травні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані опитування соціологічної компанії STEM на замовлення телеканалу CNN Prima News.

Згідно з опитуванням, рух ANO здобув би 33,5% голосів на виборах до Палати представників Чехії, якби вони відбулись минулого місяця.

"Громадянська демократична партія" (ODS) чинного прем’єра Чехії Петра Фіали отримала б 14,6% голосів, а на третьому місці опинились би "Пірати" з 10,8% підтримки.

Дві інші партії чинної правоцентристської коаліції Чехії – TOP 09 і KDU-ČSL – не подолали б п’ятивідсоткового бар’єра.

Праві популісти з партії "Свобода і пряма демократія" (SPD), натомість, пройшли б до Палати представників із 9,3% голосів (приблизно на рівні останніх виборів 2021 року), як і ліберали з об’єднання "Старости і незалежні" (STAN) – 5,8%.

У порівнянні з квітневим опитуванням агенції Median рух ANO покращив результат, оскільки тоді за нього проголосував би 31% виборців. На другому і третьому місці так само тоді були ODS (15%) та "Пірати" (10,5%).

Дослідження STEM тривало з18 по 29 травня, у ньому взяв участь 1141 виборець. Воно відбулось невдовзі після того, як уряд Чехії на чолі з Фіалою представив свої пропозиції щодо покращення бюджетної та пенсійної реформ.

Наступні чергові парламентські вибори в Чехії мають відбутись у жовтні 2025 року, але ANO вже намагався – хай і безуспішно – ініціювати голосування про відставку уряду в парламенті.