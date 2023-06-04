Партия пророссийского экс-премьера Чехии со значительным отрывом лидирует в рейтингах

Движение ANO ("Акция недовольных граждан") бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, известного пророссийскими заявлениями в контексте войны в Украине, уверенно победило бы на выборах в нижнюю палату парламента страны, если бы они состоялись в мае.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные опроса социологической компании STEM по заказу телеканала CNN Prima News.

Согласно опросу, движение ANO получило бы 33,5% голосов на выборах в Палату представителей Чехии, если бы они состоялись в прошлом месяце.

"Гражданская демократическая партия" (ODS) действующего премьера Чехии Петра Фиалы получила бы 14,6% голосов, а на третьем месте оказались бы "Пираты" с 10,8% поддержки.

Две другие партии действующей правоцентристской коалиции Чехии – TOP 09 и KDU-ČSL – не преодолели бы пятипроцентного барьера.

Правые популисты из партии "Свобода и прямая демократия" (SPD), зато прошли бы в Палату представителей с 9,3% голосов (примерно на уровне последних выборов 2021 года), как и либералы из объединения "Старосты и независимые" (STAN) – 5,8%.

По сравнению с апрельским опросом агентства Median движение ANO улучшило результат, поскольку тогда за него проголосовал бы 31% избирателей. На втором и третьем месте так же тогда были ODS (15%) и "Пираты" (10,5%).

Исследование STEM продолжалось с 18 по 29 мая, в нем принял участие 1141 избиратель. Оно состоялось вскоре после того, как правительство Чехии во главе с Фиалой представило свои предложения по улучшению бюджетной и пенсионной реформ.

Следующие очередные парламентские выборы в Чехии должны состояться в октябре 2025 года, но ANO уже пытался – пусть и безуспешно – инициировать голосование об отставке правительства в парламенте.