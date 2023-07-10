Байден у фінальній розмові перед самітом закликав Ердогана зняти вето на вступ Швеції

Президент США Джо Байден провів розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомляє Білий дім.

Зазначається, що американський лідер "висловив своє бажання якнайшвидше бачити Швецію в НАТО".

Повідомляється, що президенти обговорили коло питань, які лідери НАТО розглядатимуть на саміті у Вільнюсі, а також висловили спільну прихильність продовженню підтримки України та проаналізували зусилля, спрямовані на зміцнення двосторонніх зв'язків США та Туреччини.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган можуть зустрітися під час саміту НАТО в Литві наступного тижня в той час, як Анкара блокує членство Швеції в Альянсі.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вказував на те, що для вступу Швеції в НАТО ще треба усунути "прогалини" у переговорах з Туреччиною.

Перед цим генсек НАТО заявив, що провокаційні акції зі спаленням Корану у Швеції грають на руку лише тим, хто не хоче вступу скандинавської країни в НАТО і прагне розколу Альянсу.