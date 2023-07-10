Байден в финальной беседе перед саммитом призвал Эрдогана снять вето на вступление Швеции

Президент США Джо Байден провел разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом накануне саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщает Белый дом.

Отмечается, что американский лидер "выразил свое желание как можно быстрее видеть Швецию в НАТО".

Сообщается, что президенты обсудили круг вопросов, которые лидеры НАТО будут рассматривать на саммите в Вильнюсе, а также выразили общую приверженность продолжению поддержки Украины и проанализировали усилия, направленные на укрепление двусторонних связей США и Турции.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться во время саммита НАТО в Литве на следующей неделе в то время, как Анкара блокирует членство Швеции в Альянсе.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указывал на то, что для вступления Швеции в НАТО еще надо устранить "пробелы" в переговорах с Турцией.

Перед этим генсек НАТО заявил, что провокационные акции с сожжением Корана в Швеции играют на руку лишь тем, кто не хочет вступления скандинавской страны в НАТО и стремится к расколу Альянса.