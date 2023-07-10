Посол Германии обратилась к украинцам по случаю завершения своей работы

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен завершает свою дипломатическую миссию после четырех лет работы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу посольства Германии в Украине в Twitter.

По случаю завершения своей работы в Украине Фельдгузен записала видеообращение к украинцам.

"Я благодарна судьбе, что я могла быть здесь с вами во время Революции достоинства, и первого нападения России на Украину, и во время полномасштабного вторжения. Вы ежедневно преодолеваете новые вызовы и шутите в самые печальные моменты. Вы излучаете безграничную любовь к родной земле, к тем, кто рядом, к жизни несмотря на все испытания", – отметила она.

Посол Німеччини Анка Фельдгузен завершує свою дипломатичну місію в Україні і прощається після чотирьох років роботи на цій посаді. Прощальне відео вона записала у своєму місці сили – парку ім. Тараса Шевченка. pic.twitter.com/16Fhl8DwRu — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) July 10, 2023

Фельдгузен сказала, что никогда не забудет проведенные в Украине годы.

"Хоть я и уезжаю из Украины, Украина остается со мной. В министерстве в Берлине я буду работать и над поддержкой Украины", – добавила она.

Напомним, 4 июля посол Франции в Украине Этьен де Понсен объявил о завершении своей дипломатической миссии этим летом.