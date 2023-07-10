На полях саміту НАТО пройде тристороння зустріч щодо вступу Швеції

Президент Туреччини, який блокує членство Швеції у НАТО, в понеділок проведе на полях саміту Альянсу у Вільнюсі тристоронню зустріч за участю генсека НАТО і шведського прем'єра.

Про це повідомило турецьке державне агентство Anadolu, пише "Європейська правда".

"Президент Реджеп Таїп Ердоган, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон проведуть тристоронню зустріч о 17:30 в межах саміту НАТО в Литві", – заявило агентство.

Перед відльотом до Вільнюса Ердоган заявив, що підтримає членство Швеції в НАТО, якщо ЄС відкриє двері для його країни.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи вимогу Ердогана, заявив, що вкрай важливо, щоби сторони дотримувалися домовленостей минулорічного саміту в Мадриді щодо вступу Швеції та Фінляндії в Альянс.

Столтенберг підкреслив, що Стокгольм виконав необхідні домовленості.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом назвав питання членства його країни в НАТО вирішеним попри те, що Туреччина і Угорщина досі не ратифікували шведську заявку.