На полях саммита НАТО пройдет трехсторонняя встреча по вступлению Швеции 

Президент Турции, который блокирует членство Швеции в НАТО, в понедельник проведет на полях саммита Альянса в Вильнюсе трехстороннюю встречу с участием генсека НАТО и шведского премьера.

Об этом сообщило турецкое государственное агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон проведут трехстороннюю встречу в 17.30 в рамках саммита НАТО в Литве", – заявило агентство.

Перед отлетом в Вильнюс Эрдоган заявил, что поддержит членство Швеции в НАТО, если ЕС откроет двери для его страны.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя требование Эрдогана, заявил, что крайне важно, чтобы стороны придерживались договоренностей прошлогоднего саммита в Мадриде относительно вступления Швеции и Финляндии в Альянс.

Столтенберг подчеркнул, что Стокгольм выполнил необходимые договоренности.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём назвал вопрос членства его страны в НАТО решенным, несмотря на то, что Турция и Венгрия до сих пор не ратифицировали шведскую заявку.