Норвегія продовжить присутність своїх сил у Литві ще на рік

Уряд Норвегії вирішив продовжити присутність військових сил країни на території Литви до 2024 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Норвегії.

Норвегія з 2017 року бере участь у програмі НАТО "Розширена передова присутність", яка покликала розширити присутність Збройних сил Альянсу на території Східної Європи після окупації Криму з боку РФ і її агресії проти України.

Країна надає групу чисельністю до 150 військовослужбовців.

"Я пишаюся роботою, яку виконують норвезькі війська в Литві. Рішення про продовження участі норвезьких військ, коли в Європі триває війна, не є легким рішенням для уряду. Але ми знаємо, що це важлива операція і що наш внесок є цінним. Обмін знаннями і досвідом слугує зміцненню як наших збройних сил, так і НАТО", – сказав прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Загалом на території Литви НАТО розгорнуло близько 1 600 військовослужбовців.

Норвезький підрозділ базується на базі литовського гарнізону в місті Рукла, що за 90 км від Вільнюса. Норвежці тренуються і проводять навчання разом з солдатами з Німеччини, Бельгії, Чехії, Нідерландів і приймаючої країни Литви.

Раніше повідомлялося, що Канада пообіцяла більш ніж вдвічі збільшити чисельність своїх військових сили в Латвії.