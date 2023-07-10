Норвегия продлит присутствие своих сил в Литве еще на год

Правительство Норвегии решило продлить присутствие военных сил страны на территории Литвы до 2024 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Норвегии.

Норвегия с 2017 года участвует в программе НАТО "Расширенное передовое присутствие", которая призвала расширить присутствие Вооруженных сил Альянса на территории Восточной Европы после оккупации Крыма со стороны РФ и ее агрессии против Украины.

Страна предоставляет группу численностью до 150 военнослужащих.

"Я горжусь работой, которую выполняют норвежские войска в Литве. Решение о продлении участия норвежских войск, когда в Европе идет война, не является легким решением для правительства. Но мы знаем, что это важная операция и что наш вклад является ценным. Обмен знаниями и опытом служит укреплению как наших вооруженных сил, так и НАТО", – сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Всего на территории Литвы НАТО развернуло около 1600 военнослужащих.

Норвежское подразделение базируется на базе литовского гарнизона в городе Рукла, что в 90 км от Вильнюса. Норвежцы тренируются и проводят учения вместе с солдатами из Германии, Бельгии, Чехии, Нидерландов и принимающей страны Литвы.

Ранее сообщалось, что Канада пообещала более чем вдвое увеличить численность своих военных силы в Латвии.