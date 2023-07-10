Естонія про вимогу Ердогана: Ми не можемо ставити Євросоюз і НАТО "в один котел"

Вступ Швеції до НАТО і членство Туреччини в Європейському Союзі не можна розглядати разом.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна у зв'язку новою вимогою турецького президента Ердогана щодо членства Швеції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"НАТО і Євросоюз – різні організації. Ми не можемо ставити Євросоюз і НАТО в один котел. У Євросоюзі є країни, які не є членами НАТО, і в НАТО є країни, які не є членами Європейського союзу", – сказав Тсахкна.

Він додав, що Естонія завжди підтримувала і підтримуватиме вступ Туреччини до Європейського Союзу.

Глава МЗС Естонії назвав заяву Ердогана політичним ходом, але висловив надію, що рішення буде знайдено, і що саміт НАТО у Вільнюсі стане позитивним сигналом для Швеції.

"Естонія і союзники чекають від Туреччини остаточної згоди на те, щоб Швеція стала повноправним членом НАТО. Швеція виконала всі умови для вступу в НАТО. Я дуже сподіваюся, що з цього є вихід. Я оптиміст, і сподіваюся, що будуть позитивні повідомлення", – сказав Тсахкна.

У понеділок турецький президент Ердоган несподівано заявив, що підтримає членство Швеції в НАТО, якщо ЄС відкриє двері для його країни.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи вимогу Ердогана, сказав, що вкрай важливо, аби сторони дотримувалися домовленостей минулорічного саміту в Мадриді щодо вступу Швеції та Фінляндії в Альянс.