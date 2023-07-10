Эстония о требовании Эрдогана: Мы не можем ставить Евросоюз и НАТО "в один котел"

Вступление Швеции в НАТО и членство Турции в Европейском Союзе нельзя рассматривать вместе.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна в связи новым требованием турецкого президента Эрдогана относительно членства Швеции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"НАТО и Евросоюз – разные организации. Мы не можем ставить Евросоюз и НАТО в один котел. В Евросоюзе есть страны, которые не являются членами НАТО, и в НАТО есть страны, которые не являются членами Европейского союза", – сказал Тсахкна.

Он добавил, что Эстония всегда поддерживала и будет поддерживать вступление Турции в Европейский Союз.

Глава МИД Эстонии назвал заявление Эрдогана политическим ходом, но выразил надежду, что решение будет найдено, и что саммит НАТО в Вильнюсе станет позитивным сигналом для Швеции.

"Эстония и союзники ждут от Турции окончательного согласия на то, чтобы Швеция стала полноправным членом НАТО. Швеция выполнила все условия для вступления в НАТО. Я очень надеюсь, что из этого есть выход. Я оптимист, и надеюсь, что будут положительные сообщения", – сказал Тсахкна.

В понедельник турецкий президент Эрдоган неожиданно заявил, что поддержит членство Швеции в НАТО, если ЕС откроет двери для его страны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя требование Эрдогана, сказал, что крайне важно, чтобы стороны придерживались договоренностей прошлогоднего саммита в Мадриде по вступлению Швеции и Финляндии в Альянс.