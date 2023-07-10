Прагнення Туреччини в ЄС не має стати на заваді вступу Швеції до НАТО – Держдеп

Сполучені Штати не вважають, що прагнення Туреччини стати членом Європейського Союзу має перешкоджати вступу Швеції до Північноатлантичного Альянсу.

Таку позицію в понеділок озвучив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Речник американського зовнішньополітичного відомства нагадав, шо Сполучені Штати протягом багатьох років підтримували прагнення Туреччини до членства в ЄС, додавши, що Анкара та Брюссель мають вирішувати це між собою.

"Однак ми не вважаємо, що це повинно стати перешкодою для вступу Швеції до НАТО", – сказав Міллер, підкресливши, що держсекретар Ентоні Блінкен наголошував на цьому у розмовах із турецьким візаві.

"Ми продовжуємо наполягати на тому, що Швеція вжила низки заходів для вирішення проблем, які порушила Туреччина, і ми вважаємо, що для Туреччини настав час підтримати вступ Швеції до НАТО", – додав речник Держдепу.

У понеділок турецький президент Ердоган несподівано заявив, що підтримає членство Швеції в НАТО, якщо ЄС відкриє двері для його країни.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи вимогу Ердогана, сказав, що вкрай важливо, аби сторони дотримувалися домовленостей минулорічного саміту в Мадриді щодо вступу Швеції та Фінляндії в Альянс.