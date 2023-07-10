Стремление Турции в ЕС не должно стать помехой вступлению Швеции в НАТО - Госдеп

Соединенные Штаты не считают, что стремление Турции стать членом Европейского Союза должно препятствовать вступлению Швеции в Североатлантический Альянс.

Такую позицию в понедельник озвучил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Представитель американского внешнеполитического ведомства напомнил, что Соединенные Штаты в течение многих лет поддерживали стремление Турции к членству в ЕС, добавив, что Анкара и Брюссель должны решать это между собой.

"Однако мы не считаем, что это должно стать препятствием для вступления Швеции в НАТО", – сказал Миллер, подчеркнув, что госсекретарь Энтони Блинкен подчеркивал это в разговорах с турецким визави.

"Мы продолжаем настаивать на том, что Швеция приняла ряд мер для решения проблем, которые нарушила Турция, и мы считаем, что для Турции пришло время поддержать вступление Швеции в НАТО", – добавил представитель Госдепа.

В понедельник турецкий президент Эрдоган неожиданно заявил, что поддержит членство Швеции в НАТО, если ЕС откроет двери для его страны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя требование Эрдогана, сказал, что крайне важно, чтобы стороны придерживались договоренностей прошлогоднего саммита в Мадриде по вступлению Швеции и Финляндии в Альянс.