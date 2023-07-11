У Держдепі прокоментували зустріч Путіна з Пригожиним

У Державному департаменті Сполучених Штатів прокоментували зустріч російського президента Владіміра Путіна з ватажком найманців ПВК "Вагнер" Євгенієм Пригожиним.

Про це, як пише "Європейська правда", під час брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

За словами представника Держдепу, "це був новий розвиток подій, і є підозра, що будуть і надалі нові події". Він також зазначив, що "чим закінчиться весь цей епізод з Пригожиним, ще належить з'ясувати".

"Але я просто скажу щодо повідомлень про те, що Євгеній Пригожин і Владімір Путін, очевидно, ворогували один з одним, а тепер ми бачимо, що вони зустрічаються, це повторює те, що я сказав з цієї трибуни на наступний день після того, як ці події відбулися, а саме, що в боротьбі між ними немає героїв", – наголосив Міллер.

Речник Державного департаменту США також додав, що Пригожин і Путін "обидва є людьми, які вчинили звірства або віддавали накази про вчинення звірств в Україні".

Раніше прем'єр Латвії Криш'яніс Каріньш заявив, що не вважає, що протистояння з ватажком найманців ПВК "Вагнер" Євгенієм Пригожиним зробило президента РФ менш небезпечним.

Нагадаємо, за домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Лукашенком після заколоту в Росії ватажок Вагнера Євгеній Пригожин мав вирушити із частиною своїх найманців у Білорусь.

Після цього міністри закордонних справ двох країн Балтії у вівторок закликали НАТО зміцнити свої східні кордони у відповідь на дислокацію бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" в Білорусі.

А президент Польщі Анджей Дуда заявив, що передислокація групи Вагнера до Білорусі є дуже негативним сигналом для його країни.

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