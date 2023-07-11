В Госдепе прокомментировали встречу Путина с Пригожиным

В Государственном департаменте Соединенных Штатов прокомментировали встречу российского президента Владимира Путина с главарем наемников ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Об этом, как пишет "Европейская правда", во время брифинга заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

По словам представителя Госдепа, "это было новое развитие событий, и есть подозрение, что будут и в дальнейшем новые события". Он также отметил, что "чем закончится весь этот эпизод с Пригожиным, еще предстоит выяснить".

"Но я просто скажу относительно сообщений о том, что Евгений Пригожин и Владимир Путин, очевидно, враждовали друг с другом, а теперь мы видим, что они встречаются. Это повторяет то, что я сказал с этой трибуны на следующий день после того, как эти события произошли, а именно: что в борьбе между ними нет героев", – подчеркнул Миллер.

Представитель Государственного департамента США также добавил, что Пригожин и Путин "оба являются людьми, которые совершили зверства или отдавали приказы о совершении зверств в Украине".

Ранее премьер Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что не считает, что противостояние с главарем наемников ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным сделало президента РФ менее опасным.

Напомним, по договоренности с самопровозглашенным белорусским президентом Лукашенко после мятежа в России главарь Вагнера Евгений Пригожин должен был отправиться с частью своих наемников в Беларусь.

После этого министры иностранных дел двух стран Балтии во вторник призвали НАТО укрепить свои восточные границы в ответ на дислокацию боевиков частной военной компании "Вагнер" в Беларуси.

А президент Польши Анджей Дуда заявил, что передислокация группы Вагнера в Беларусь является очень негативным сигналом для его страны.

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