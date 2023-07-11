Байден підтримав скасування ПДЧ для України – ЗМІ

Президент США Джо Байден підтримав спрощення процедури вступу України в НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це агентству EFE повідомив неназваний американський високопосадовець.

Зазначається, що Байден хоче скасувати так званий План дій щодо членства (ПДЧ) для України.

Це означає, що українському уряду не доведеться виконувати багаторічну програму для демонстрації того, що Україна виконала необхідні для вступу реформи у сфері оборони, економіки та політики.

Зазначається, що у США вважають, що членство України в НАТО стане можливим лише після завершення війни, яку розв’язала РФ.

Раніше Байден перед початком саміту НАТО у Вільнюсі заявив, що США погодилися з формулюванням, яке пропонують для рішення саміту НАТО щодо України. Про що саме йдеться, американський президент не уточнив.

За інформацією ЗМІ, увечері перед початком саміту союзники ще не мали погодженого рішення щодо того, як відповісти Україні.

Вранці 11 липня Столтенберг висловив впевненість у позитивному формулюванні щодо членства України у комюніке саміту і що це питання узгодять "за кілька годин".

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