Президент США Джо Байден поддержал упрощение процедуры вступления Украины в НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству EFE сообщил неназванный американский чиновник.

Отмечается, что Байден хочет отменить так называемый План действий по членству (ПДЧ) для Украины.

Это означает, что украинскому правительству не придется выполнять многолетнюю программу для демонстрации того, что Украина выполнила необходимые для вступления реформы в сфере обороны, экономики и политики.

Отмечается, что в США считают, что членство Украины в НАТО станет возможным только после завершения войны, которую развязала РФ.

Ранее Байден перед началом саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что США согласились с формулировкой, которую предлагают для решения саммита НАТО по Украине. О чем именно идет речь, американский президент не уточнил.

По информации СМИ, вечером перед началом саммита союзники еще не имели согласованного решения относительно того, как ответить Украине.

Утром 11 июля Столтенберг выразил уверенность в положительной формулировке относительно членства Украины в коммюнике саммита и что этот вопрос согласуют "через несколько часов".

Об ожидаемых решениях по Украине читайте в статье "Зеленый свет Швеции, желтый – Украине: Саммит НАТО готовит исторические решения для вступления новых членов".