Столтенберг про невдоволення Зеленського: Ми розуміємо, в Україні війна

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що йому зрозуміла негативна реакція президента України Володимира Зеленського на результати Вільнюського саміту, який відмовився окреслити чіткі часові межі надання Києву членства.

Про це Столтенберг заявив на пресконференції в середу за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі, передає кореспондент "Європейської правди".

Коментуючи слова Зеленського, який у вівторок назвав "абсурдом" рішення, які мали узгодити лідери НАТО, Столтенберг підкреслив, що "ми всі розуміємо вкрай складну ситуацію, в якій перебуває Україна".

"Вона у стані війни, там щодня гинуть люди, контрнаступу чинять запеклий опір російські війська, наземні міни, а також жорстокі воєнні дії з російського боку", – зазначив він.

Генсек додав, що саме ситуація на полі бою в Україні є причиною, з якої Україна неодноразово просила про більше підтримки, і "союзники поступово її нарощували, включно із більш досконалими системами озброєнь".

Нагадавши про рішення Вільнюського саміту щодо Києва, Столтенберг наголосив, що це – "найсильніше висловлення подальшого шляху, спільний сигнал про членство України від цього Альянсу".

Нагадаємо, напередодні Зеленський жорстко розкритикував дискусії про потенційний шлях до членства України в НАТО.

Водночас сьогодні на спільній пресконференції із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом український президент змінив думку і заявив про важливість визнання самітом НАТО відсутності вимоги виконувати План дій щодо членства.

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