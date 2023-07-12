Столтенберг о недовольстве Зеленского: Мы понимаем, в Украине война

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ему понятна негативная реакция президента Украины Владимира Зеленского на результаты Вильнюсского саммита, который отказался определить четкие временные рамки предоставления Киеву членства.

Об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции в среду по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, передает корреспондент "Европейской правды".

Комментируя слова Зеленского, назвавшего "абсурдом" решения, которые должны были согласовать лидеры НАТО, Столтенберг подчеркнул, что "мы все понимаем крайне сложную ситуацию, в которой находится Украина".

"Она в состоянии войны, там ежедневно гибнут люди, контрнаступлению оказывают ожесточенное сопротивление российские войска, наземные мины, а также жестокие военные действия с российской стороны", – отметил он.

Генсек добавил, что именно ситуация на поле боя в Украине является причиной, по которой Украина неоднократно просила о большей поддержке, и "союзники постепенно ее наращивали, включая более совершенные системы вооружений".

Напомнив о решении Вильнюсского саммита по Киеву, Столтенберг подчеркнул, что это – "самое сильное выражение дальнейшего пути, общий сигнал о членстве Украины от этого Альянса".

Напомним, накануне Зеленский жестко раскритиковал дискуссии о потенциальном пути к членству Украины в НАТО.

В то же время сегодня на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом украинский президент изменил мнение и заявил о важности признания саммитом НАТО отсутствия требования выполнять План действий по членству.

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