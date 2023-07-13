США не поспішають продавати F-16 Туреччині

Провідний член Комітету з міжнародних відносин Сенату США Джим Ріш заявив про те, що угоди про продаж винищувачів F-16 Туреччині ще немає.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав для CNN.

За словами сенатора Ріша, "наразі угода щодо F-16 не має письмового оформлення".

"Все це залишиться неясним доти, доки кожна сторона не скаже: "Ось що ми збираємося робити, а ось що ми збираємося робити. Ми ще не домовились, але домовимось", – заявив він.

Водночас ключовий член Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Грегорі Мікс зазначив, що заява Туреччини про відмову від заперечень проти вступу Швеції до НАТО є "значним кроком вперед у розв'язання проблем", які він і "багато членів Конгресу пов'язують зі схваленням значних пакетів озброєнь для Туреччини".

"Поряд із забезпеченням вступу Швеції до НАТО без подальших затримок, я закликав Туреччину припинити порушення грецького суверенітету – як у повітрі, так і на морі – і розпочати діалог з метою деескалації напруженості", – наголосив він.

Крім того, конгресмен висловив сподівання, що Туреччина виконає "свої зобов'язання" щодо повного впровадження санкцій проти суб'єктів, які надають РФ чутливе військове обладнання, а також "припинить відмивання російських грошей і перестане завдавати ударів по сирійських курдських союзниках" США.

Продаж зброї Сполученими Штатами схвалюється Конгресом, і як тільки адміністрація президента офіційно повідомляє Конгрес про свій намір продати зброю, законодавці мають 30 днів, щоб заблокувати угоду, ухваливши спільну резолюцію про несхвалення.

Напередодні прем’єр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в кулуарах саміту НАТО про готовність двох країн перезавантажити відносини.

Обидві країни-члени НАТО прагнуть модернізувати свої Військово-повітряні сили за допомогою Сполучених Штатів. Анкара хоче отримати нові і модернізовані винищувачі F-16, в той час, як Афіни прагнуть приєднатися до програми F-35.

Раніше голова Комітету із закордонних справ Сенату США Боб Менендес заявив, що він веде переговори з адміністрацією Джо Байдена щодо блокування ним майбутніх продажів винищувачів F-16 Туреччині.