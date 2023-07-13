США не спешат продавать F-16 Турции

Ведущий член комитета по международным отношениям Сената США Джим Риш заявил, что соглашения о продаже истребителей F-16 Турции еще нет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал для CNN.

По словам сенатора Риша, "пока соглашение по F-16 не имеет письменного оформления".

"Все это останется неясным до тех пор, пока каждая сторона не скажет: "Вот что мы собираемся делать, а вот что мы собираемся делать. Мы еще не договорились, но договоримся", – заявил он.

В то же время ключевой член Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Грегори Микс отметил, что заявление Турции об отказе от возражений против вступления Швеции в НАТО является "значительным шагом вперед в решении проблем", которые он и "многие члены Конгресса связывают с одобрением значительных пакетов вооружений для Турции".

"Наряду с обеспечением вступления Швеции в НАТО без дальнейших задержек, я призвал Турцию прекратить нарушение греческого суверенитета – как в воздухе, так и на море – и начать диалог с целью деэскалации напряженности", – подчеркнул он.

Кроме того, конгрессмен выразил надежду, что Турция выполнит "свои обязательства" по полному внедрению санкций против субъектов, которые предоставляют РФ чувствительное военное оборудование, а также "прекратит отмывание российских денег и перестанет наносить удары по сирийским курдским союзникам" США.

Продажа оружия Соединенными Штатами одобряется Конгрессом, и как только администрация президента официально уведомляет Конгресс о своем намерении продать оружие, законодатели имеют 30 дней, чтобы заблокировать сделку, приняв совместную резолюцию о неодобрении.

Накануне премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в кулуарах саммита НАТО о готовности двух стран перезагрузить отношения.

Обе страны-члены НАТО стремятся модернизировать свои Военно-воздушные силы с помощью Соединенных Штатов. Анкара хочет получить новые и модернизированные истребители F-16, в то время, как Афины стремятся присоединиться к программе F-35.

Ранее председатель Комитета по иностранным делам Сената США Боб Менендес заявил, что ведет переговоры с администрацией Джо Байдена относительно блокирования им будущих продаж истребителей F-16 Турции.