Байден не думает, что война продлится годами

Президент США Джо Байден считает, что война в Украине не продлится годами, поскольку президент РФ Владимир Путин со временем примет решение, что это не в интересах России.

Об этом Байден заявил на пресс-конференции в Хельсинки в четверг, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я не думаю, что война может длиться годами по двум причинам. Номер один: я не думаю, что Россия может поддерживать войну вечно, прежде всего учитывая ресурсы и потенциал. Номер два: я думаю, что сложатся обстоятельства, при которых в конце концов президент Путин решит, что это не в интересах России – экономически, политически и в других – продолжать эту войну", – сказал Байден.

В то же время он сказал, что не может предсказать, как закончится война.

"Моя надежда и мои надежды: вы увидите, что Украина достигнет существенного прогресса в наступлении", – сказал Байден, добавив, что со временем это создаст возможность урегулирования по переговорам.

Байден также заявил, что президент Путин уже проиграл войну.

"Нет никакой возможности, чтобы он выиграл войну в Украине. Он уже проиграл эту войну", – сказал Байден

Накануне, выступая в Литве, Байден заявил, что Путин ошибся, начав вторжение в Украину, и пообещал, что поддержка Украины не пошатнется.

Байден также подтвердил, что размышляет над решением предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS.