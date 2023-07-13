Міністерка уряду Рютте йде з посади лідера партії через неодноразові погрози

Очільниця Міністерства фінансів Нідерландів Сігрід Кааг у четвер оголосила про складання повноважень лідерки коаліційної партії D66, пославшись на погрози.

Про це йдеться в заяві Кааг, опублікованій на сайті D66, повідомляє "Європейська правда".

Політикиня зазначила, що після відставки уряду Марка Рютте її просили повести партію на прийдешніх виборах восени, та вона вирішила відмовитись.

"Для мене, окрім любові та вдячності, минулий період також супроводжувався ненавистю, залякуваннями та погрозами. Це було важким тягарем для моєї сім'ї. Для мене це було важко, але стерпно. Для моєї сім'ї все було інакше", – пояснила своє рішення Кааг.

"Зважаючи на все це, я вирішила не балотуватися на посаду лідера списку партії", – додала вона.

Рютте висловив свою повагу Кааг, заявивши, що її діяльність і як людини, і як міністра "багато значила для Нідерландів". "В особистому житті їй довелося заплатити за це неприйнятно високу ціну", – написав він у Twitter.

Сігрід Кааг, яка очолювала D66 із червня 2020 року, стала першою в історії міністеркою фінансів Нідерландів і неодноразово зазнавала погроз. Приміром, на початку цього року Кааг погрожували фермери, незадоволені політикою уряду щодо скорочення викидів азоту, й зірвали її зустріч із виборцями.

Нагадаємо, минулого тижня уряд Нідерландів на чолі з Марком Рютте розпався через незгоду окремих партій коаліції з посиленням міграційної політики, що передбачала б можливе розлучення сімей шукачів притулку.

Після відставки свого уряду Рютте заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на п'ятий термін і піде з політики після парламентських виборів у листопаді.

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