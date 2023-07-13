Министр правительства Рютте уходит с поста лидера партии из-за неоднократных угроз

Глава Министерства финансов Нидерландов Сигрид Кааг в четверг объявила о сложении полномочий лидера коалиционной партии D66, сославшись на угрозы.

Об этом говорится в заявлении Кааг, опубликованном на сайте D66, сообщает "Европейская правда".

Политик отметила, что после отставки правительства Марка Рютте ее просили повести партию на грядущих выборах осенью, но она решила отказаться.

"Для меня, кроме любви и благодарности, прошлый период также сопровождался ненавистью, запугиваниями и угрозами. Это было тяжелым бременем для моей семьи. Для меня это было тяжело, но терпимо. Для моей семьи все было иначе", – объяснила свое решение Кааг.

"Учитывая все это, я решила не баллотироваться на должность лидера списка партии", – добавила она.

Рютте выразил свое уважение Кааг, заявив, что ее деятельность и как человека, и как министра "много значила для Нидерландов". "В личной жизни ей пришлось заплатить за это неприемлемо высокую цену", – написал он в Twitter.

Сигрид Кааг, возглавлявшая D66 с июня 2020 года, стала первым в истории министром финансов Нидерландов и неоднократно подвергалась угрозам. К примеру, в начале этого года Кааг угрожали фермеры, недовольные политикой правительства по сокращению выбросов азота, и сорвали ее встречу с избирателями.

Напомним, на прошлой неделе правительство Нидерландов во главе с Марком Рютте распалось из-за несогласия отдельных партий коалиции с ужесточением миграционной политики, которая предусматривала бы возможный развод семей соискателей убежища.

После отставки своего правительства Рютте заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пятый срок и уйдет из политики после парламентских выборов в ноябре.

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