В уряді пояснили суть "замінника ПДЧ" для вступу України в НАТО

Українська сторона провела перші консультації стосовно формування адаптованої Річної національної програми (РНП), яка у декларації Вільнюського саміту НАТО стала новим мірилом прогресу членства України в Альянсі.

Про це в етері телемарафону в четвер заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає кореспондент "Європейської правди".

Стефанішина повідомила, що Київ веде переговори з партнерами про формат нової РНП, підкресливши, що він буде схвалений у двосторонньому форматі й "це буде дуже коротка програма".

"На полях саміту президент і я провели кілька двосторонніх зустрічей, де проговорювали це питання. І власне, домовились, що насамперед будемо концентруватись на блоках, які стосуються взаємосумісності та невійськової підтримки України", – додала вона.

Урядовиця уточнила, що йдеться про побудову взаємосумісних із натівськими систем, зокрема протиповітряної оборони, управління певними ресурсами, медичну реабілітацію та імплементацію стандартів НАТО в секторі безпеки й оборони.

"Тому це наш пріоритет до Вашингтонського саміту як мінімум. І вже домовились, що з наступного тижня почнемо формувати бачення. Але насамперед це – "дорожня карта" взаємосумісності. Вона вже підготовлена нами з Альянсом і певним чином була для нас представлена", – зазначила Стефанішина.

Нагадаємо, рішення Вільнюського саміту містить доволі позитивні формулювання щодо України. Зокрема, саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна. Але, за даними "Європейської правди", серед них також будуть і політичні, тобто пов'язані з реформами.

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