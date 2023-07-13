В правительстве объяснили суть "заменителя ПДЧ" для вступления Украины в НАТО

Украинская сторона провела первые консультации по формированию адаптированной Годовой национальной программы (ГНП), которая в декларации Вильнюсского саммита НАТО стала новым мерилом прогресса членства Украины в Альянсе.

Об этом в эфире телемарафона в четверг заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает корреспондент "Европейской правды".

Стефанишина сообщила, что Киев ведет переговоры с партнерами о формате новой РНП, подчеркнув, что он будет одобрен в двустороннем формате и "это будет очень короткая программа".

"На полях саммита президент и я провели несколько двусторонних встреч, где проговаривали этот вопрос. И собственно, договорились, что в первую очередь будем концентрироваться на блоках, которые касаются взаимосовместимости и невоенной поддержки Украины", – добавила она.

Чиновница уточнила, что речь идет о построении взаимосовместимых с натовскими систем, в частности противовоздушной обороны, управления определенными ресурсами, медицинской реабилитации и имплементации стандартов НАТО в секторе безопасности и обороны.

"Поэтому это наш приоритет до Вашингтонского саммита как минимум. И уже договорились, что со следующей недели начнем формировать видение. Но прежде всего это – "дорожная карта" взаимосовместимости. Она уже подготовлена нами с Альянсом и определенным образом была для нас представлена", – отметила Стефанишина.

Напомним, решение Вильнюсского саммита содержит довольно позитивные формулировки относительно Украины. В частности, саммит НАТО согласился изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

В решении саммита нет перечня условий, которые должна выполнить Украина. Но, по данным "Европейской правды", среди них также будут и политические, то есть связанные с реформами.

Читайте также: Программа-минимум в Вильнюсе: что получила Украина от саммита НАТО и что должна делать дальше.