Данія передала Україні дрони для виявлення мін
П'ятниця, 14 липня 2023, 15:55
Міністерство оборони Данії надало 6 безпілотників для виявлення мін в рамках пакету допомоги Україні.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у своєму Twitter, пише "Європейська правда".
За словами міністра, ці дрони використовуються для нетехнічного обстеження територій, у тому числі водних об'єктів, на наявність вибухонебезпечних предметів.
"Це новітній інноваційний підхід до обстеження територій", – підкреслив Резніков, подякувавши партнерам з Данії.
Міністр також опублікував відеоролик з демонстрацією використання отриманої техніки.
The Ministry of Defense of Denmark has provided 6 drones for mine scanning as part of their aid package for Ukraine.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 14, 2023
These drones are used for non-technical inspection of territories, including water bodies, for explosive ordnance. It is the latest innovative approach to… pic.twitter.com/aKhS50nQDr
Нагадаємо, цього тижня країни Північної Європи, серед яких Данія, привітали декларацію G7 про безпекові зобов’язання для України та оголосили про свою готовність сприяти її довгостроковій безпеці.
Данія також входить у коаліцію з навчання українських пілотів на західних винищувачах, навчання проходитимуть на території країни.