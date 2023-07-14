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Данія передала Україні дрони для виявлення мін

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П'ятниця, 14 липня 2023, 15:55

Міністерство оборони Данії надало 6 безпілотників для виявлення мін в рамках пакету допомоги Україні.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

За словами міністра, ці дрони використовуються для нетехнічного обстеження територій, у тому числі водних об'єктів, на наявність вибухонебезпечних предметів. 

"Це новітній інноваційний підхід до обстеження територій", – підкреслив Резніков, подякувавши партнерам з Данії.

Міністр також опублікував відеоролик з демонстрацією використання отриманої техніки.

Нагадаємо, цього тижня країни Північної Європи, серед яких Данія, привітали декларацію G7 про безпекові зобов’язання для України та оголосили про свою готовність сприяти її довгостроковій безпеці. 

Данія також входить у коаліцію з навчання українських пілотів на західних винищувачах, навчання проходитимуть на території країни. 

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