Данія передала Україні дрони для виявлення мін

Міністерство оборони Данії надало 6 безпілотників для виявлення мін в рамках пакету допомоги Україні.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

За словами міністра, ці дрони використовуються для нетехнічного обстеження територій, у тому числі водних об'єктів, на наявність вибухонебезпечних предметів.

"Це новітній інноваційний підхід до обстеження територій", – підкреслив Резніков, подякувавши партнерам з Данії.

Міністр також опублікував відеоролик з демонстрацією використання отриманої техніки.

The Ministry of Defense of Denmark has provided 6 drones for mine scanning as part of their aid package for Ukraine.

These drones are used for non-technical inspection of territories, including water bodies, for explosive ordnance. It is the latest innovative approach to… pic.twitter.com/aKhS50nQDr