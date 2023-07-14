Дания передала Украине дроны для обнаружения мин
Пятница, 14 июля 2023, 15:55
Министерство обороны Дании предоставило 6 беспилотников для обнаружения мин в рамках пакета помощи Украине.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в своем Twitter, пишет "Европейская правда".
По словам министра, эти дроны используются для нетехнического обследования территорий, в том числе водных объектов, на наличие взрывоопасных предметов.
"Это новейший инновационный подход к обследованию территорий", – подчеркнул Резников, поблагодарив партнеров из Дании.
Министр также опубликовал видеоролик с демонстрацией использования полученной техники.
The Ministry of Defense of Denmark has provided 6 drones for mine scanning as part of their aid package for Ukraine.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 14, 2023
These drones are used for non-technical inspection of territories, including water bodies, for explosive ordnance. It is the latest innovative approach to… pic.twitter.com/aKhS50nQDr
Напомним, на этой неделе страны Северной Европы, среди которых Дания, приветствовали декларацию G7 о обязательствах по безопасности для Украины и объявили о своей готовности способствовать ее долгосрочной безопасности.
Дания также входит в коалицию по обучению украинских пилотов на западных истребителях, учения будут проходить на территории страны.