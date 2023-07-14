Укр Рус Eng

Дания передала Украине дроны для обнаружения мин

видео
Пятница, 14 июля 2023, 15:55

Министерство обороны Дании предоставило 6 беспилотников для обнаружения мин в рамках пакета помощи Украине.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

По словам министра, эти дроны используются для нетехнического обследования территорий, в том числе водных объектов, на наличие взрывоопасных предметов. 

"Это новейший инновационный подход к обследованию территорий", – подчеркнул Резников, поблагодарив партнеров из Дании.

Министр также опубликовал видеоролик с демонстрацией использования полученной техники.

Напомним, на этой неделе страны Северной Европы, среди которых Дания, приветствовали декларацию G7 о обязательствах по безопасности для Украины и объявили о своей готовности способствовать ее долгосрочной безопасности. 

Дания также входит в коалицию по обучению украинских пилотов на западных истребителях, учения будут проходить на территории страны.


Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Дания Оружие ВСУ Война с РФ