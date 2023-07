Дания передала Украине дроны для обнаружения мин

Министерство обороны Дании предоставило 6 беспилотников для обнаружения мин в рамках пакета помощи Украине.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

По словам министра, эти дроны используются для нетехнического обследования территорий, в том числе водных объектов, на наличие взрывоопасных предметов.

"Это новейший инновационный подход к обследованию территорий", – подчеркнул Резников, поблагодарив партнеров из Дании.

Министр также опубликовал видеоролик с демонстрацией использования полученной техники.

The Ministry of Defense of Denmark has provided 6 drones for mine scanning as part of their aid package for Ukraine.

These drones are used for non-technical inspection of territories, including water bodies, for explosive ordnance. It is the latest innovative approach to… pic.twitter.com/aKhS50nQDr