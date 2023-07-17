Бербок хоче реформи міжнародного права для переслідування злочину агресії

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, відстоюючи реформу міжнародного правосуддя, наполягає, щоб винуватці загарбницької війни проти України, такі як президент Росії Владімір Путін, були притягнуті до відповідальності.

Її цитує видання Die Zeit, пише "Європейська правда".

"Ніхто не може вести загарбницькі війни у XXI столітті і залишатися непокараним", – заявила Бербок у неділю перед поїздкою в Нью-Йорк.

Там вона візьме участь у церемонії в ООН з нагоди 25-ї річниці заснування Міжнародного кримінального суду (МКС).

"В очах злочинців Міжнародний кримінальний суд уже є гострим мечем. В очах постраждалих він – надія на те, що їхні страждання не залишаться непокараними… Саме тому прогалини у забезпеченні правосуддя є особливо болючими", – сказала Бербок.

Вона зауважила, що перешкоди для судового переслідування за злочин агресії сьогодні все ще занадто високі, а міжнародне право має відповідати "реаліям XXI століття", сказала Бербок.

Під час візиту до штаб-квартири МКС у Гаазі у січні Бербок пропонувала внести зміни до його правової бази – Римського статуту – таким чином, щоб злочин агресії також можна було переслідувати без обмежень.

Міністерка вважає, що для переслідування злочину має бути достатньо, щоб держава-жертва агресії потрапляла під юрисдикцію суду. Наразі передати справу до суду може лише Рада безпеки ООН, оскільки ні Росія, ні Україна не є учасниками Римського статуту.

Як постійний член Росія має право вето в Раді безпеки ООН.