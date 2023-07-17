Бербок хочет реформы международного права для наказания за преступление агрессии
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, отстаивая реформу международного правосудия, настаивает, чтобы виновники захватнической войны против Украины, такие как президент России Владимир Путин, были привлечены к ответственности.
Ее цитирует издание Die Zeit, пишет "Европейская правда".
"Никто не может вести захватнические войны в XXI веке и оставаться безнаказанным", – заявила Бербок в воскресенье перед поездкой в Нью-Йорк.
Там она примет участие в церемонии в ООН по случаю 25-й годовщины основания Международного уголовного суда (МУС).
"В глазах преступников Международный уголовный суд – уже острый меч. В глазах пострадавших он – надежда на то, что их страдания не останутся безнаказанными... Именно поэтому пробелы в обеспечении правосудия особенно болезненны", – сказала Бербок.
Она отметила, что препятствия для судебного преследования за преступление агрессии сегодня все еще слишком велики, а международное право должно соответствовать "реалиям XXI века", сказала Бербок.
Во время визита в штаб-квартиру МУС в Гааге в январе Бербок предлагала внести изменения в его правовую базу – Римский статут – таким образом, чтобы преступление агрессии также можно было преследовать без ограничений.
Министр считает, что для преследования преступления должно быть достаточно, чтобы государство-жертва агрессии попадало под юрисдикцию суда. Сейчас передать дело в суд может только Совет безопасности ООН, поскольку ни Россия, ни Украина не являются участниками Римского статута.
Как постоянный член Россия имеет право вето в Совете безопасности ООН.