Опросы предсказывают победу правых за неделю до парламентских выборов в Испании

Последние социологические опросы, опубликованные в понедельник, свидетельствуют, что правые силы могут получить большинство голосов на внеочередных парламентских выборах в Испании в это воскресенье, 23 июля.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на испанский телеканал RTVE.

Согласно усредненным данным опросов, крупнейшая правая политическая сила – Народная партия – лидирует с 34,5% голосов, что может принести ей 142 мандата из 350. Это на 53 мандата и 14 процентных пунктов больше, чем на последних выборах 2019 года.

Ультраправой и евроскептической партии "Голос" (Vox) опросы предсказывают 12,8% голосов и 36 мандатов. Это существенно меньше, чем политсила имеет сейчас (52 мандата), но вместе с Народной партией они могут образовать большинство в парламенте.

Зато левые силы – Социалистическая рабочая партия действующего премьера Педро Санчеса и новый прогрессивистский блок "Объединяемся" (Sumar) – получают 28,5% и 12,8% голосов соответственно, что дает им 106 и 33 мандата.

Таким образом, левый блок испанских партий имеет не более 139 депутатов, что ниже 155 депутатов, которых левые силы имели после всеобщих выборов в ноябре 2019 года и с которыми они сформировали нынешнее коалиционное правительство.

Понедельник – последний день, когда в Испании разрешается публиковать данные соцопросов перед досрочными парламентскими выборами в воскресенье, 23 июля.

Национальные выборы были назначены премьер-министром-социалистом Педро Санчесом после катастрофического результата на региональных выборах в мае. До сих пор все опросы прогнозировали, что на выборах больше всего голосов получит Народная партия.

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