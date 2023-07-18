Молдова осудила выход РФ из "зерновой сделки" и обстрелы Одесской области

Глава МИД Молдовы Нику Попеску выступил с осуждением России, которая вышла из "зерновой сделки" и в ночь на вторник обстреляла юг Украины.

Об этом Попеску написал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Министр отметил, что Молдова решительно осуждает односторонний выход России из Черноморской зерновой инициативы, пренебрегая неустанными усилиями ООН и Турции.

"Вчерашняя бомбардировка Одесской области, включая порт, раскрывает российскую тактику использования пищи как оружия, лишая продовольствия тех, кто в нем больше всего нуждается", – заявил Попеску.

Moldova firmly condemns Russia's unilateral withdrawal from the Black Sea Grain Initiative, disregarding @UN and Türkiye's relentless efforts.



Last night's bombing of Odessa region, including the port, reveals Russia's tactic of weaponizing food depriving those most in need. — Nicu Popescu (@nicupopescu) July 18, 2023

Россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы, которая прекратила действовать с понедельника, 17 июля.

Украина обратилась к Турции и ООН с предложением продолжить функционирование "зернового коридора" в рамках Черноморской зерновой инициативы без России, которая вышла из договоренностей.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что верит в желание президента Путина продлить действие так называемого "зернового соглашения", и поговорит с ним об этом.