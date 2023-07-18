Воллес закликав Британію інвестувати в танки, а не в кількість військових

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес висловив переконання, що Лондону слід інвестувати в танки, а не в нарощування чисельності військ.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив в інтерв'ю The Telegraph.

За його словами, Міністерство оборони Великої Британії інвестуватиме в танки, які він назвав "фундаментальною частиною армії".

"Нам потрібні танки, не варто їх списувати. Але які б танки у нас не були, ми повинні інвестувати в них, щоб переконатися, що вони належним чином обороноздатні, їх належним чином можна розгортати та обслуговувати", – зазначив Воллес.

Він також наголосив, що головний урок війни Росії проти України полягає в тому, що армія повинна бути "ідеально сформована".

Повідомлялося, що Велика Британія витратить додаткові 2,5 мільярди фунтів (майже 3 млрд євро) на армійські запаси та боєприпаси в рамках оновленого Оборонного документа.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія розбирає та вивчає захоплену в Україні російську бронетехніку, щоб дізнатися більше про те, як їй протистояти.

Нагадаємо, міністр оборони Британії Бен Воллес вважає, що Росія залишатиметься серйозною загрозою у майбутньому і найбільше його турбує небезпека прямого зіткнення з РФ.